Gülşehir’de 7 ayrı noktada sebze ve meyve satış noktaları oluşturuldu

NEVŞEHİR(MHA) Korona virüs ile mücadele kapsamında halk pazarını kapatan Gülşehir Belediyesi, ilçe halkının ihtiyaçlarını karşılaması adına ilçenin yedi farklı bölgesinde kontrollü meyve ve sebze satış noktası oluşturdu.

İlçe genelinde belediye tarafından oluşturulan sebze meyve satış noktalarında denetleme yapan Gülşehir Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftçi, yeni bir karar alınana kadar Salı, Perşembe ve Pazar günleri Meyve ve Sebze Satış Noktaları, vatandaşlarımızın hizmetine devam edeceğini kaydetti.

Korona virüs ile etkin mücadele kapsamında oluşturulan kontrollü satış noktalarında alış veriş yapan vatandaşlar ve satış görevlilerle istişare eden Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, mevsim meyveleri ve sebzelerin satışa sunulduğu kontrollü meyve ve sebze satış noktasında Gülşehirliler, hijyene dikkat ederek alışverişlerini yapabildiklerini kaydetti.

Meyve ve sebze fiyatlarının normal değerinde satışa sunulduğunu bildiren başkan Çiftçi, ilçe vatandaşların memnun olduğunu ve yeni alacakları kararlara kadar uygulamanın devam edeceğini belirtti.

Her mahalleye Salı, Perşembe ve Pazar günleri kurulan reyonlarda pazar ihtiyacını karşılayan vatandaşlar, hem Korona virüsden korunduklarını hem de daha yakın bir mesafede alış-veriş yaptıklarını belirterek, bu hizmetten memnun kaldıklarını, Belediye Başkanı Fatih Çiftçi başta projeye emeği geçenlere teşekkür etti.