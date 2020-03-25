Gülşehir’de 7 ayrı noktada sebze ve meyve satış noktaları oluşturuldu
Gülşehirli vatandaşların mağdur olmaması için Belediye kontrolünde mahallelerde oluşturulan Sebze ve Meyve Satış Noktaları hizmet vermeye devam ediyor.
NEVŞEHİR(MHA) Korona virüs ile mücadele kapsamında halk pazarını kapatan Gülşehir Belediyesi, ilçe halkının ihtiyaçlarını karşılaması adına ilçenin yedi farklı bölgesinde kontrollü meyve ve sebze satış noktası oluşturdu.
İlçe genelinde belediye tarafından oluşturulan sebze meyve satış noktalarında denetleme yapan Gülşehir Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftçi, yeni bir karar alınana kadar Salı, Perşembe ve Pazar günleri Meyve ve Sebze Satış Noktaları, vatandaşlarımızın hizmetine devam edeceğini kaydetti.
Meyve ve sebze fiyatlarının normal değerinde satışa sunulduğunu bildiren başkan Çiftçi, ilçe vatandaşların memnun olduğunu ve yeni alacakları kararlara kadar uygulamanın devam edeceğini belirtti.
Her mahalleye Salı, Perşembe ve Pazar günleri kurulan reyonlarda pazar ihtiyacını karşılayan vatandaşlar, hem Korona virüsden korunduklarını hem de daha yakın bir mesafede alış-veriş yaptıklarını belirterek, bu hizmetten memnun kaldıklarını, Belediye Başkanı Fatih Çiftçi başta projeye emeği geçenlere teşekkür etti.