Gülşehir İlçe Entegre Devlet Hastanesin de "Diş Kliniği" Hizmeti

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı bulunan Gülşehir Entegre Hastanesinde artık hastalar Diş’le ilgili tedavileri için Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine gelmeden ilçedeki Entegre Hastanesindeki Diş Kliniğin de yaptırabiliyor. Hastalar bu hizmetin Gülşehir’e gelmiş olmasından son derece memnun kaldıklarını dile getirerek başta bu hizmetin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen İl Sağlık Müdürlüğü Yöneticileri, Gülşehir Entegre Hastanesi Yöneticileri ve Diş Kliniği Hekimi Dt. İbrahim Mısır’a teşekkürlerini ilettiler.