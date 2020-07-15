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Gülşehir Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Bozan, İlk Faaliyetinde Şehit Kabirlerini Ziyaret Etti.
Görevi AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanı Furkan Türker'den alan Yusuf Bozan, göreve başlar başlamaz ilk faaliyetinde şehit kabirlerini ziyaret etti.
Nevşehir 15.07.2020, 14:55
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yusuf Bozan, yaptığı paylaşımda "Gülşehir Gençlik Kolları olarak ilk faaliyetimizi Aziz Şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek gerçekleştirdik.
Tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun." ifadelerine yer verdi.