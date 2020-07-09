Gülşehir'de Çocuklar artık daha mutlu!

Başkan Çiftci'nin talimatları ile harekete geçen ekipler, ilçe sınırlarında bulunan parklara yenileri eklenip, eskiyenler ise yenilenirken, diğer yandan da baştan sona ele alınan parklara yeni çocuk oyun grupları yerleştiriliyor. Gülşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, ihale süreci tamamlanan yenileme projesi kapsamında, ilk etapta ilçe sınırlarında yer alan 10 mahalleye toplam 10 park kazandıran belediye ekipleri, bazı alanlarda park altyapısı oluştururken diğer taraftan da altyapısı hazırlanan alanlarda çocuk oyun grupları montajı başlatıldı. Yenileme çalışmalarında çocukların güvenliği de düşünülerek parkların zemininde gerekli tedbirleri alıyor.

Proje kapsamında, kent merkezinin yanı sıra Karacaşar ve Tuzköy mahallelerinde bulunan çocuk parklarına da birbirinden farklı rengârenk oyun grupları kuruluyor. Çalışmalar sırasında, parkların etrafını sararak oyun gruplarının parklara monte edilmesini meraklı gözlerle izleyen mahalleli küçük çocuklar, çalışmaların sona ermesini sevinç, heyecan ve sabırsızlıkla bekliyor.

İlçe genelinde birçok parkta çalışmalar tamamlandığını, kalan parklara da oyun grupları kurulmasına devam edileceğini belirten Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftci, “Her Mahalleye Çocuk Parkı” projesi hakkında bilgi verdi.

Gülşehir'de yaşamı güzelleştiren hizmet ve projelere imza attıkların dile getiren Başkan Çiftci, İlçe halkının her bireyine yaptıkları hizmetlerin yanında çocuklara ve gençlere güzel bir gelecek sağlamak için ellerindeki tüm imkânları seferber ettiklerini kaydetti. Gülşehir'in dört yanındaki çocuk parklarını güvenli, estetik ve fonksiyonel oyun aletleriyle donattıklarını dile getiren Çiftci, parkların tamamlanmasıyla tüm mahallelerde çocukların gönüllerince, koşup oynamanın keyfini sürebileceklerini kaydederek, yenilenen ve yeni yapılan parkların, çocuklara hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu.