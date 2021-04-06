Gülşehir Belediyesinden işçilerine % 20 zam

NEVŞEHİR(MHA) Özellikle ülke genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de oldukça sıkıntılı devam eden Pandemi sürecinde ve yaşanan ekonomik sıkıntılarda bu zammın oldukça iyi olduğunu söyleyen Gülşehir Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftçi, "Arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, güle güle harcamalarını diliyoruz" dedi.