Gülmez, “5 ilçede seçimi kazanabilecek güçteyiz”

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Merkezde ve Gülşehir ilçesinde aday çıkarmayan ve İYİ Parti adayına destek verecek olan CHP’de Ürgüp’te Bekir Ödemiş, Avanos’ta Alper İbaş, Hacıbektaş’ta Arif Yoldaş Altıok, Derinkuyu ilçesinde Mustafa Erdem, Kozaklı ilçesinde ise Bülent Öcal isimlerinin seçimi kazanabilecek isimler olduğunu dile getiren İl Başkanı Kamil Gülmez, bu beş ilçenin CHP’li adaylar tarafından kazanabilmesi için yoğun bir seçim çalışması yürüttüklerini dile getirdi.

Gülmez, “Ürgüp ne yazık ki bölge turizmindeki liderliğini sürdüremedi. Kimse Bekir Ödemiş’e hırsız diyemez, ahlaksız diyemez. Ürgüp halkı kendisini çok iyi tanıyor. Kendisi partimizde belediye başkanlarımıza belediyecilik konusunda konferans verebilen nitelikli bir kişi. Avanos ilçemizde adayı belirlemek için sandık koyduk. Sayın Alper İbaş o sandıktan çıkan isim oldu. MYK da parti meclisinde de kabul gördü. Siyasetle iç içe olan bir arkadaşımız kendisi. İsmet Bey’de ilçeye çok güzel çalışmalar yaptı. Hacıbektaş ilçemizde Arif Yoldaş Altıok, Derinkuyu ilçemizde Mustafa Erdem ve Kozaklı ilçemizde ise Bülent Öcal isimleriyle bu ilçelerimizde de oldukça şanslı olduğumuza inanıyorum” dedi.