Gözyaşı Geceleri yine unutulmaz bir gece yaşattı

Türkiye ve Avrupa’da gösterileri büyük ilgi gören Haşim Akten ile Gözyaşı Geceleri Nevşehirlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın da katıldığı program sonunda solunu dolduran Nevşehirliler gözyaşlarına hakim olamadı.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen program Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Gözyaşı Geceleri’nin mimarı Haşim Akten’in, Gözyaşı Kitapları arasında çıkan son yazdığı İhtiyar kitabını sahneye koyduğu ve kendisini oynadığı “Deli - Delidir, Ne Yapsa Yeridir” adlı programa Nevşehirliler büyük ilgi gösterdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı’nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Ersan Erkut ve Bektaş Demir, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın izlediği program yaklaşık 3 saat sürdü.

Sinevizyon gösterilerinin yanı sıra semazen ekibinin gösterileri ile renklenen gece sonunda Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından Haşim Akten’e günün anısına çini bir tabak hediye edildi.

Gözyaşı Geceleri’ni Nevşehirlilerle buluşturan Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür eden Akten, daha sonra ‘İhitiyar’ adlı son kitabını okuyucuları için imzaladı.