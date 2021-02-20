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Gözleri Görmeyen Köpeğe Nevşehir Belediyesi Sahip Çıktı
Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Çiftlik köyünde gözleri görmeyen sokak köpeğine Nevşehir Belediyesi sahip çıktı. Sağlık sorunları bulunan yaşlı köpek, Hayvan Kasabası’nda uygulanacak olan tedaviyle sağlığına kavuşturulduktan sonra yaşamını burada sürdürecek.
Nevşehir 20.02.2021, 15:40
Acıgöl ilçesine bağlı Çiftlik köyünde görme yetisini kaybeden bir sokak köpeği bulunduğu ihbarını alan Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çiftlik köyüne gitti.
Gözleri görmediği için yiyecek bulmakta ve yaşamını sürdürmek güçlük çeken köpeği köylülerin yardımı ile bulan belediye ekipleri, yaşlı köpeği Nevşehir Hayvan Kasabası’na getirdi.
Hayvan Kasabası görevlilerince “Güçlü“ adı verilen köpeğin tedavisinin ardından bundan sonraki yaşamını Hayvan Kasabası’nda sürdüreceği açıklandı.