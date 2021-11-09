Son Dakika
Göreme'de doğalgaz hatları kullanıma açılıyor
Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme Beldesi doğalgaza kavuşuyor.
Nevşehir 09.11.2021, 10:41 09.11.2021, 10:54
NEVŞEHİR(MHA) Göreme kasabasında Müze Caddesi, Adnan Menderes Caddesi, Bilal Eroğlu Caddesi, Mehmet Tan Caddesi, Kaymaklı Sokak, Polis Cihan Baltacı Sokak, Fatih Sokak, Kantar Sokak, Korucu Sokak üzerinde doğal gaz hattı kullanıma açılacak.
Söz konusu yerleşim alanlarında oturanların bir an önce abonelik işlemleri tamamlaması istendi.
Tamamlanmadığı takdirde abonelik işlemleri bir sonraki seneye kalacağı hatırlatıldı.