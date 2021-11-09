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Göreme'de doğalgaz hatları kullanıma açılıyor

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme Beldesi doğalgaza kavuşuyor.

Nevşehir 09.11.2021, 10:41 09.11.2021, 10:54
Göreme'de doğalgaz hatları kullanıma açılıyor

NEVŞEHİR(MHA) Göreme kasabasında Müze Caddesi, Adnan Menderes Caddesi, Bilal Eroğlu Caddesi, Mehmet Tan Caddesi, Kaymaklı Sokak, Polis Cihan Baltacı Sokak, Fatih Sokak, Kantar Sokak, Korucu Sokak üzerinde doğal gaz hattı kullanıma açılacak.  

Söz konusu yerleşim alanlarında oturanların bir an önce abonelik işlemleri tamamlaması istendi.   

Tamamlanmadığı takdirde abonelik işlemleri bir sonraki seneye kalacağı hatırlatıldı.  

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