Gökyüzünde Dünya Evine Giren Çiftin Nikâhını Başkan Savran Kıydı

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’da nikahlarını peribacaları arasında yükselen sıcak hava balonunda gerçekleştirmek isteyen Sait Özcan (30) ve Melis Dağtekin (25) çifti sabah erken saatlerde aileleri ve arkadaşları ile birlikte Paşabağı’na geldi.

Burada Voyager Balloons tarafından kendileri için hazırlanan sıcak hava balon sepetine binen çift, beraberlerinde Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ile birlikte peribacaları arasında havalandı.

Kaptan Pilot Hakan Yıldız’ın kullandığı sıcak hava balonu, yerden bin metre yükselerek Kapadokya bölgesinin eşsiz güzellikteki vadileri üzerinde uçtu.Gökyüzündeki yüzlerce sıcak hava balonu ile birlikte Göreme beldesindeki Aşk Vadisi üzerine gelen sıcak hava balonunda gündoğumu ile birlikte nikah töreni gerçekleşti.

Çiftin nikâhını burada Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran kıyarken şahitliklerini ise balon pilotu Hakan Yıldız ve Fotoğrafçı Mert Özpamuk yaptı.Yerden yüzlerce metre yükseklikte dünya evine giren çifti tebrik ederek evlilik cüzdanlarını gelin Melis Özcan’a veren Başkan Savran, ilk kez balonda nikâh kıydığını belirterek büyük bir heyecan yaşadığını söyledi.

Savran, “Kapadokya bölgemizde her sabah yüzlerce balonun havalanması ile oluşan bu büyüleyici atmosferde genç çiftlerimizin mutluluklarına ortak olmak çok keyifliydi. Umarım bir ömür mutlu olurlar” dedi.Eşine sürpriz yapmak için balonda nikâhlarının kıyılmasını arzuladığını ve bunu gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirten damat Sait Özcan ise Başkan Savran ve Voyager Balloons firması yetkililerine teşekkür etti.

Gelin Melis Özcan ise, “Hayal bile edemeyeceğim bir şekilde evlendim. Hayatımda ilk kez balona bindim ve bu heyecanla birlikte nikâh törenimiz gerçekleşti.” dedi.