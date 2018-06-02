Gökkuşağı proje ekibine teşekkür belgesi

Acıgöl İlçe Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi ve Sosyal Sorumluluk Kulübü tarafından başlatılan Gökkuşağı Projesinin yürütücülüğünü yapan Hacıbektaş Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı İnci Mine Özkan’ı ve öğrencilerden oluşan Gökkuşağı Ekibini, İlçe Köylerinde yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür etmek üzere makamında ağırlayarak, kendilerine teşekkür belgesi verdi.

Proje sorumlusu İnci Mine Özkan’da projeye verdiği destekten dolayı Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı’ya plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.