Gök Gürültülü Sağanak Yağışların Devam Etmesi Bekleniyor!

Önümüzdeki hafta başına kadar bölgemizde görülecek yağışların genellikle öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı, yerel olarak kısa sürede kuvvetli yağış bırakabileceği tahmin edilmektedir. Ayrıca gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar da beklendiğinden, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, güncel meteorolojik tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkların, iç kesimlerde yağışlarla birlikte azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 dereceği altında seyretmesi beklenmektedir.



