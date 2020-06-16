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Gök Gürültülü Sağanak Yağışların Devam Etmesi Bekleniyor!
Ülkemiz Avrupa’nın güneydoğusunda bulunan yüksek seviye alçağı ve buna bağlı atmosferin üst seviyelerindeki soğuk havanın etkisinde olup; bölgemiz mevsim normallerine göre yağışlı bir Haziran ayı geçirmektedir.
Nevşehir 16.06.2020, 15:25
Önümüzdeki hafta başına kadar bölgemizde görülecek yağışların genellikle öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı, yerel olarak kısa sürede kuvvetli yağış bırakabileceği tahmin edilmektedir. Ayrıca gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar da beklendiğinden, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, güncel meteorolojik tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.