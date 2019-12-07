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Girişimciler Doğa ‘da

Doğa Koleji TMB-A Meclisi - girişimcileri ,arkadaşları ile buluşturmaya devam ediyor.

Nevşehir 07.12.2019, 13:59
Girişimciler Doğa ‘da
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Bu kapsamda iş adamı Murat Çoban Doğa Koleji öğrencileri ile bir araya geldi.

Okul konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte sayın Murat Çoban öğrencilerle  keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. 

İş hayatına atılmasından , ideallerine kadar bir çok konuda anlattıkları ile öğrencileri etkileyen iş adamı , onların hayallerine ışık tutmuş oldu. 

Nevşehir ‘de Turizm ve Balon sektörü üzerine konuşan Murat Çoban sektörün başladığı nokta ile  bugün geldiği noktayı , ayrıca Nevşehir’in Balon ve turuzm açısından Türkiye ve dünyadaki durumu , önemi konusunda bilgiler verdi.

Moderatörlüğünü kampüs müdürümüz Sabahattin  Yılmaz’ın yaptığı söyleşide girişimci Murat Çoban öğrencilere ticarete ve hayata dair prensip ve ilkelerinden de bahsetti. Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Murat Çoban ‘a TMB-A meclisi üyelerinin çiçek ve plaket takdimi ile program sona erdi.

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