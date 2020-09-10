Gezen Sinema Tır’ı Esentepe Mahallesi’nde

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği'nin ortak projesi olan "Gezen Sinema Tır'ı" Türkiye’nin çeşitli illerinin ardından Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Nevşehir’de mahalleleri gezmeyi sürdürüyor.

Esentepe Mahallesi’ndeki Mustafa Çalışkan İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik öncesinde Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müzik Topluluğu bir konser verdi.

Türk Sanat ve Türk Halk Müziğinin sevilen eserlerini seslendiren Müzik Topluluğu üyelerinin konserinin ardından Gezen Sinema Tırı önüne kurulan dev ekranda çocuklar için “Kral Şakir” isimli animasyon filmi gösterildi.

Çocukların büyük ilgi gösterdikleri animasyon filmi gösterinin ardından ise yetişkinler için Türk sinemasının son dönemdeki en beğenilen filmlerinden biri olan ‘Şampiyon’ adlı Türk filmi ekrana yansıtıldı.

Etkinliğin gerçekleştirildiği alana vatandaşların ve çocukların maskesiz girişlerine izin verilmezken katılımcıların Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturmaları sağlandı.