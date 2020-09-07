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Gezen Sinema Tır’ı Bu Akşam Kayaşehir’de
Gezen Sinema Tırı bu akşam Nevşehir Kalesi’nde çocuklar ve yetişkinlere açık havada sinema keyfi sunacak. Film gösterimleri öncesinde müzik dinletisinin de gerçekleştirileceği etkinliğe vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek.
Nevşehir 07.09.2020, 13:51
Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Nevşehir’de mahalleleri gezen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği'nin ortak projesi olan "Gezen Sinema Tır'ı bu akşam Kayaşehir’de olacak.
19.30’da kurulacak olan dev ekrana çocuklar için Kral Şakir isimli animasyon filminin yansıtılacağı etkinliklerde saat 20.30’dan itibaren yetişkinler için ise açık havada Türkler Geliyor adlı sinema filmi gösterilecek.
Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan etkinliğe çocuklar ve yetişkinler sosyal mesafe kurallarına uyarak ve maskelerini takarak ücretsiz katılabilecek.