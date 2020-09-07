Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Nevşehir’de mahalleleri gezen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği'nin ortak projesi olan "Gezen Sinema Tır'ı bu akşam Kayaşehir’de olacak.

Nevşehir Kalesi yanındaki otopark alanına konuşlanacak olan Gezen Sinema Tır’ı önünde gerçekleştirilecek olan etkinlikler saat 18.30’da Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müzik Topluluğu konseri ile başlayacak.

19.30’da kurulacak olan dev ekrana çocuklar için Kral Şakir isimli animasyon filminin yansıtılacağı etkinliklerde saat 20.30’dan itibaren yetişkinler için ise açık havada Türkler Geliyor adlı sinema filmi gösterilecek.

Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan etkinliğe çocuklar ve yetişkinler sosyal mesafe kurallarına uyarak ve maskelerini takarak ücretsiz katılabilecek.