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Gençlik Merkezinde siperli maske üretimi devam ediyor
KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK MERKEZİ’NDE SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN SİPERLİ MASKE ÜRETİMİ DEVAM EDİYOR.
Nevşehir 09.04.2020, 14:37
Korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nde sağlık çalışanları için siperli maske üretimi devam ediyor.
Gençlik Merkezi tarafından yaklaşık 1 haftadır devam eden siperli maske üretimine bir müddet daha devam edeceği öğrenildi.