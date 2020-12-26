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Gençlik ateşi bu kez Derinkuyu'da yandı

AK Parti ilçe gençlik kolları başkanlıklarının başlattığı gençlik ateşi bu kez Derinkuyu ilçesinden yandı.

Nevşehir 26.12.2020, 11:11
Gençlik ateşi bu kez Derinkuyu'da yandı
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NEVŞEHİR(MHA) AK Parti Derinkuyu gençlik kolları başkanlığının düzenlediği gençlik ateşi programına İl Başkanı M. Rauf Yanar, Belediye Başkanı Bülent Aksoy, AK Parti Derinkuyu İlçe Başkanı Hakan Demir, Gençlik Kolları İl Başkanı Furkan Türker, Derinkuyu Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Yıldırım ve gençlik kolları üyesi gençler katıldılar.  

İl Başkanı Yanar programı düzenleyenlere ve katılanlara teşekkür etti.  

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