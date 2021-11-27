Genç mühendisimiz Kesekçi için taziye mesajları

İnci SEZER BECEL Nevşehir Valisi

Elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Nevşehirli hemşerimiz mühendis Tarık Kesekçi’nin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Tarık Kesekçi’ye Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Baykar ekibine başsağlığı diliyorum.

Belediye Başkanı Mehmet Savran mesajında,

“Bursa’da meydana gelen trafik kazasında Uzm. Dr. Salim Kesekçi'nin değerli evladı Uçak Mühendisi 26 yaşındaki Tarık Kesekçi’nin ve beraberindeki arkadaşlarının vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Türkiye Savunma Sanayinin en önemli envanterlerinden yerli ve milli Akıncı'nın yapımında görevli performans ve analiz mühendislerinin takım liderliğini yapan Kesekçi, genç yaşında şehrimizin ve ülkemizin gururu olmayı başarmıştı. Şehrimiz ve ülkemiz çok değerli bir evladını elim bir kazada kaybetti. Kesekçi ile birlikte aynı kazada hayatını kaybeden İHH gönüllüleri Yusuf Taha Göktaş (22), Kaan Talip Tığlı (25) ve Muratcan Kaya’ya Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve metanet temenni ediyorum.” dedi.

AÇIKGÖZ'DEN TAZİYE MESAJI “

Başımız sağ olsun Nevşehir” Bursa'da geçirdikleri elim trafik kazası neticesi vefat eden Genç İHH teknoloji ekibinden hemşehrimiz, gururumuz Tarık Kesekci ile Kaan Talip Tığlı, Murat Can Kaya, Yusuf Taha Göktaş kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şahidiz Ya Rab! İyi bir Müslüman, vatan ve millet sevdalısı, idealist, iyi ahlaklı, gayretli, İHH Gönüllüsü, @T3Vakfi'nda yetişen ve çok yetenekli, Nevşehir’imizin gururu, mühendis evladımız, ailemizden biri Tarık Kesekçi,iyilikleriyle Hâkk'a yürüdü. Allah rahmet eylesin. Mekânın cennet olsun.

ALTINYILDIZ KOLEJİ'DEN TAZİYE MESAJI

2009 yılında Altınyıldız İlköğretim Kurumundan ,2013 yılında Altınyıldız Fen Lisesinden mezun olan Öğrencimiz Tarık KESEKÇİ geçirdiği elim trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Öğrencimiz Tarık KESEKÇİ Genç İHH teknoloji ekibinden Türkiye'nin gelecek vaad eden İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapan Baykar'ın uçak mühendisi Tarık KESEKÇİ Gebze-Orhangazi- İzmir otoyolu Selçukgazi tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Altınyıldız Eğitim Kurumları olarak öğrencimiz Tarık KESEKÇİ’ye Allah’tan rahmet, Ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. KALBİMİZDESİN TARIK……..

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN TAZİYE MESAJI

Vatansever, idealist, iyi ahlaklı, gayretli, şuurlu, @T3Vakfi 'mızda yetişen ve çok sevdiğim mühendis kardeşim Tarık Kesekçi, Hâkk'a yürüdü. AKINCI'da birlikte çok sabahladık. Allah rahmet eylesin. Mekânın cennet olsun. Vatan sana minnettardır. Seni çok özleyeceğim kardeşim... BAYKAR'DAN TAZİYE MESAJI Milli Teknoloji Hamlesi idealinin genç mühendislerinden, değerli dava arkadaşımız Tarık Kesekçi'yi elim bir trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun... Ailesine, sevenlerine ve ekibimize başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun...

BAŞKAN SALAŞ'DAN NEVŞEHİRLİ UÇAK MÜHENDİSİ KESEKÇİ İÇİN TAZİYE MESAJI

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, trafik kazasında hayatını kaybeden Nevşehirli uçak mühendisi Tarık Kesekci için taziye mesajı yayımladı.

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, yayımladığı taziye mesajında; "Selçuk Bayraktar’ın çalışma arkadaşlarından, değerli hemşehrimiz Dr Salim Kesekci'nin kıymetli evladı uçak mühendisi Tarık Kesekci'nin geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Uçak Mühendisi genç kardeşimiz Tarık Kesekci'ye Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun..."

Behçet Alkan

Türkiye’nin gururu İHA-SİHA projelerinde görev alarak Nevşehir’e onur katan kıymetli kardeşimiz, dava arkadaşımız. En Sevgiliye kavuştu. Rabbım Resulullah’a komşu eylesin