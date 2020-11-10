Genç Atletlerimiz Nevşehir’i 10 Kasım Atatürk'ü Anma Kros Yarışmalarında Temsil Etti

Türkiye Atletizm Federasyonunun düzenlediği 10 Kasım Atatürk'ü Anma Kros Yarışmaları, Ankara'da yapıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ü anma gününde Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde organize edilen yarışlara, 42 şehirden 215 atlet katıldı.

Yarışlar öncesinde saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Organizasyonda "küçük kızlar 1500 metre", "yıldız kızlar 2000 metre", "genç kadınlar 3000 metre, "küçük erkekler 1500 metre", "yıldız erkekler 3000 metre" ve "genç erkekler 4000 metre" kategorilerinde yarışlar yapıldı.

Yarışlarda Nevşehir’i Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Salih Tokmak, Süleyman Yılmaz, Ünal Yılmaz, Duran Sütveren, İbrahim Gökgöz, Aleyna Sürücü, Serap Çelik, Hatice Kabataş, Şevval Yılmaz ve Melike Ceylan Genç Erkekler ve Genç Kızlar kategorilerinde temsil etti.