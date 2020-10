Geleceği umutla yeşertmek için fidan dikiniz

İçerisinde bulunduğumuz sonbahar güz mevsiminde bütün vatandaşlarımıza ağaç dikme konusunda çağrıda bulunuyoruz.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ürgüp Ziraat Odası Başkanı Mustafa Korkmaz şu sözlere yer verdi;

Doğayı ve çevreyi korumada bizlere büyük görev düşüyor. Gelecek nesillere yaşanılabilir ve yeşil bir çevre bırakmak için gayret göstermeliyiz. Çocuklarımız ve ağaçlar geleceğimiz açısından oldukça önemli. Toplumun çevreye olan duyarlılığını artırmak amacıyla teşvik edici olmamız gerekiyor. Doğayı tahrip eden değil, doğayı seven, koruyan ve doğayla iç içe bir yaşantıyı mümkünce esas almalıyız. Bir fidan dikmek, bir canı toprakla buluşturmak, bir ağacı güldürmek bizim vazifemiz.

Fırsat buldukça ağaç dikme konusunu yenileyen Başkan Korkmaz, "Peygamber Efendimiz (sav) 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz.' buyurmakta. Çünkü diktiğiniz ağaç, meyve ağacı ise meyvesinden, gölgesinden, yaprağından, odunundan, oksijeninden her kim olursa olsun faydalandığında hayır duası alır güzelliklere vesile olmuş olursunuz. Doğaya yapılan her katkı çevrenin yeşillenmesine ve havanın temizlenmesine, yağmurun gelmesine vesile olur. Doğamızı yeşillendirerek dikilen yetişen ağaçlar geleceğe nefes olacak ve onlar yeşerdikçe bir çok canlıya can olacak. İnanın kendi ektiğiniz yetiştirdiğiniz ağaçtan alınan meyve, gölgesinde dinlenmek o kadar insanı mutlu eder ki tarif edilmez. Onun için fırsat buldukça fidan dikmek, ağaçların korunmasını sağlamak önemli."

Başkan Korkmaz, vatandaşlarımızı bahçelerine, tarlalarına ağaç dikmeye davet ediyoruz. Sonbahar mevsimi bahar dikimine göre avantajlıdır, ifadelerinde bulundu.