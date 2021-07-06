Gazi İlokulu Çevresine Yapılacak TOKİ Konutlarının İhalesi Gerçekleştirildi

Geçtiğimiz yıllarda Nevşehir Belediyesi ve TOKİ tarafından hayata geçirilen Kale Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde yerinde konut isteyen hak sahiplerine yönelik Gazi İlkokulu çevresinde yapılması planlanan konutlar için beklenen ihale yapıldı.

TOKİ Başkanlığınca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalede teklifler EKAP üzerinden alındı.

İhale sonucunda ihaleyi kazanan firmaya önümüzdeki günlerde yer teslimi yapılacak ve firma 500 gün içerisinde inşaat çalışmalarını tamamlayacak.

İhale ile birlikte eski Gazi İlkokulu çevresindeki yaklaşık 34 bin metrekare alan içerisinde 135 adet konut, 18 adet dükkân ve bir sağlık ocağı yapılacak.

TOKİ’nin gerçekleştirdiği ihalenin Nevşehir’e hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Dr.Mehmet Savran, projeye büyük destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti.

İhale sürecinin ardından yüklenici firmanın hazırlıklarını tamamlamasıyla bölge mimarisine uygun olarak projelendirilen konutların en kısa sürede temelinin atılacağını ifade eden Savran, “Bu proje için hak sahibi olan vatandaşlarımızın uzun süre bekledi. Nihayet ihale aşaması tamamlandı ve konut ve işyerlerinin yapımına başlanıyor. Uzun süredir heyecanla beklenen bu projenin nihayet hayata geçmesinde büyük destekleri olan başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere, Valimiz İnci Sezer Becel’e, TOKİ Başkanı Ömer Bulut’a, Milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ve AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran’a teşekkür ediyorum. Şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.