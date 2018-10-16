Forum Kapadokya hediye kampanyası 9 kişiye 90.000 TL

Kampanya 15 Ekim – 27 Ocak 2019 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

9. Yıl kampanyası kapsamında, tek seferde 100 TL ve katları tutarında (her 100 TL’ye 1 çekiliş hakkı) alışveriş yaparak kampanya danışma bankosuna gidip fiş veya faturalarını onaylatan bireysel müşterilere, üzerinde çekilişe katılım numarası, ad, soyad, adres, doğum tarihi, telefon ve kampanya bilgilerinin bulunduğu bilgisayar çıktısı verilerek kampanyaya katılım sağlanacaktır.

Kampanya kapsamında yapılacak çekilişle 9 kişiye 10.000 TL yüklü paramkart hediye edilecektir. Hediye kartlar Forum Kapadokya içerisindeki mağazalarda kullanılabilecektir.

Kampanya Detayı:

Forum Kapadokya” Çekiliş Kampanyası Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 04.10.2018 tarih ve 24951361-255.01.02-E.9865 sayılı izni ile 15.10.2018 (10:00) – 27.01.2019 (22:00), tarihleri arasında MULTİ TURKEY YÖNETİM A.Ş. tarafından düzenlenmektedir.

Kampanya tarihleri arasında Nevşehir ilinde bulunan Forum Kapadokya Alışveriş Merkezi içerisindeki tüm mağazalardan, tek seferde 100 TL ve katları tutarında (her 100 TL’ye 1 çekiliş hakkı) alışveriş yaparak kampanya danışma bankosuna gidip fiş veya faturalarını onaylatan bireysel müşterilere, üzerinde çekilişe katılım numarası, ad, soyad, adres, doğum tarihi, telefon ve kampanya bilgilerinin bulunduğu bilgisayar çıktısı verilecektir. Çekiliş, 17.02.2019 tarihinde saat 16.00’da, Forum Kapadokya Alışveriş Merkezi (giriş kat, etkinlik alanı Bahçelievler Mah., Mustafa Parmaksız Cad. No:56, 50200 Merkez/Nevşehir adresinde halka açık şekilde yapılacaktır.

Asil ve yedek talihliler, 21.02.2019 tarihinde Posta Gazetesinde ilan edilecektir. İkramiye kazanan asil talihlinin son başvuru tarihi 08.03.2019, yedek talihlinin son başvuru tarihi 23.03.2019’dur.

Çekilişten sonra asil ve yedek talihlilere iadeli taahhütlü posta kanalıyla tebligat yapılacaktır. Kampanya sonunda 9 kişiye 10.000 TL yüklü Param Kart (Param kart Forum Kapadokya AVM’ deki mağazalarda geçerlidir ( ETS TUR, KİPA/MİGROS mağazalarında geçerli değildir).

Talihliler, söz konusu kartlara yüklenen bakiyeleri ATM’lerden nakit olarak çekemeyecek, bir başka banka hesabına transfer edemeyeceklerdir. 25.03.2019-30.04.2019 tarihleri arasında hediyenin kullanılması gereklidir.) hediye edilecektir.

Forum Kapadokya Alışveriş Merkezi içerisinde bulunan Bankamatiklerden yapılan işlemlere ait makbuzlar, Döviz Bürosu işlemleri, TL / Dakika Yüklemeleri, Sabit / Mobil Hatlı Telefon Faturası Ödemeleri, ADSL fatura ödemeleri, Kuyum ve mücevherat, Tütün ve Tütün mamülleri ile Alkollü içecek ve Şans oyunları harcamaları kampanyaya dahil değildir.

Kampanya bireysel müşterilere yöneliktir. Tüzel kişiler katılamaz.

Kampanya tarihleri arasında alışverişlerini iptal veya iade eden tüketicilerin çekiliş hakları iptal edilir.

Katılımcılar tarafından belirtilen bilgilerin doğruluğu, yeterliliği ve ispatı katılımcının sorumluluğundadır.

Katılımcılar fiş/faturalarını ibraz etmek suretiyle bilgisayar çıktılarını kampanya süresince alacaklardır.

Katılımcıların ikramiye kazanması durumunda adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazete yapılan ilan tebliğ için yeterli olacaktır.

Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. İkramiye tesliminde fiş/fatura ve bilgisayar çıktısı ibrazı zorunludur.

Multi Turkey Yönetim A.Ş. ve TSM Danışmanlık Organizasyon ve Pazarlama A.Ş. çalışanları, Forum Kapadokya Alışveriş Merkezi içinde yer alan tüm mağaza sahipleri ve mağaza çalışanları ile 18 yaşından küçük olanların düzenlenen piyango ve çekilişe katılamayacak, katılmış ve kazanmış olsalar da bu ikramiyeleri alamazlar.

İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.

Piyango için ilgili Mevzuat uyarınca diğer kurum ve kuruluşlardan izin alınması gerekmemektedir.

Bu hususlar piyango ile ilgili tüm duyuru ve basılı materyallerde yer alacaktır.