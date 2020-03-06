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Filede Dev Maç Pazar Günü
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden Nevşehir Belediye Spor, ligin son maçında Pazar günü Berlin Döner Antalyaspor’u konuk edecek. Kırmızı beyazlı ekip bu maçı kazanması durumunda Sultanlar Ligi için play-off’a kalacak.
Nevşehir 06.03.2020, 15:59
Nevşehir Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 1. Ligi B grubunun son haftasında 8 Mart Pazar günü Berlin Döner Antalyaspor ile karşılaşacak.
Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 14.00’da başlayacak olan müsabaka öncesinde Nevşehir Belediye Spor 5. sırada bulurken konuk ekip Berlin Döner Antalyaspor ise 4. sırada.
Oldukça çekişmeli geçmesi beklenen ve kazanan ekibin play-off grubuna kalacağı müsabakaya Nevşehirli sporseverlerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.