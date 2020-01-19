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Filede Derbi Heyecanı

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi’nin 14. haftasında, Nevşehir Belediyespor güçlü rakibi Kuzeyboru ile karşılaşacak. İki komşu ilin takımını karşı karşıya getirecek olan müsabaka Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda saat 14.00’da başlayacak.

Nevşehir 19.01.2020, 16:09
Filede Derbi Heyecanı
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Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi’nin 14. haftasında, Nevşehir Belediyespor güçlü rakibi Kuzeyboru ile karşılaşacak. İki komşu ilin takımını karşı karşıya getirecek olan müsabaka Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda saat 14.00’da başlayacak.

Nevşehir’i Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde temsil eden Nevşehir Belediyespor, Aksaray temsilcisi Kuzeyboru karşısında galibiyet arayacak. Ligde 7 galibiyetle 4. sırada yer alan Nevşehir Belediyespor ile 13 galibiyetle 2. Sırada yer alan Kuzeyboru arasındaki müsabaka Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda oynanacak.

Saat 14.00’da başlayacak olan müsabakaya sporseverlerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

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