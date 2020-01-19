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Filede Derbi Heyecanı
Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi’nin 14. haftasında, Nevşehir Belediyespor güçlü rakibi Kuzeyboru ile karşılaşacak. İki komşu ilin takımını karşı karşıya getirecek olan müsabaka Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda saat 14.00’da başlayacak.
Nevşehir 19.01.2020, 16:09
Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi’nin 14. haftasında, Nevşehir Belediyespor güçlü rakibi Kuzeyboru ile karşılaşacak. İki komşu ilin takımını karşı karşıya getirecek olan müsabaka Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda saat 14.00’da başlayacak.
Saat 14.00’da başlayacak olan müsabakaya sporseverlerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.