File ve bez çanta dikimi kursu başladı

NEVŞEHİR(MHA) Sıfır Atık Projesine destek çerçevesinde Hacıbektaş Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından tüketicilere file çanta alışkanlığının kazandırılması amacıyla, "File ve bez çanta dikimi" kursunu İlçe Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Karaboduk, Şube Müdürü Bayram Ali Yıldırım, İlçe Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Çelik ve Kurum Müdür Vekili Fevzi Yılmaz´ın katılımlarıyla başladı.

Vatandaşların file ve bez çanta kullanımı konusunda bilinçlendirilmesinin yanı sıra Hacıbektaş’ın temiz bir çevreye dönüşmesi amaçlanmakta.

Naylon poşet kullanımının aza indirilmesi veya hiç kullanılmamasının güzel olacağı kanısıyla "Bu nedenle bu kurslarımızı sürekli devam ettireceğiz. İlçe 60.Yıl Kapalı Spor Salonunda 26 bayan kursiyerle kurs açıldı. Kurslar Mayıs ayına kadar devam edecek. Kurslarda üretilen ürünler kursiyerler tarafından satılarak aile bütçesine katkı sağlanması da düşünülmekte.