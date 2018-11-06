Fidanlar Toprakla Buluştu

Gelecek nesillerimizin çevre bilinciyle yetişmesi amacıyla daha yeşil bir Türkiye için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde 10 Milyon Fidan’ın dikim etkinliği eş zamanlı olarak tüm ülkede olduğu gibi Nevşehir İlimize bağlı Avanos ilçesi Özkonak Kasabası Ziyaret Tepe mevkiinde gerçekleştirildi.

Fidan dikimi ve badem ekimi etkinliğine; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Avanos Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Özkonak Belediye Başkanı İlker Yürekli, İl Orman İşletme Müdürü Aykut Satırlı, öğretmenler ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.