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Feci kazada Halil Uluer, eşi ve 2 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, İstanbul istikametine gitmekte olan Kazakistan Fahri Konsolosu Halil Uluer'e ait araç kaza yaptı.
Nevşehir 27.04.2021, 20:14
İstanbul istikametine gitmekte olan 06 CD 7507 yeşil plakalı fahri konsolos aracı, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp sinyalizasyon direğinin ayağına çarptıktan sonra devrildi.
Araçta Halil ve Fatma Uluer ile Mehmet ve Ayşe Demirhan'ın bulunduğu öğrenildi.
Allah Rahmet Eylesin.
Elim kazada hayatlarını kaybeden Uluer ve Demirkan Çiftine Allah’tan Rahmet Kederli ailesine ve sevenlerine Başsağlığı dileriz.