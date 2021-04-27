Son Dakika

Feci kazada Halil Uluer, eşi ve 2 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, İstanbul istikametine gitmekte olan Kazakistan Fahri Konsolosu Halil Uluer'e ait araç kaza yaptı.

Nevşehir 27.04.2021, 20:14
Feci kazada Halil Uluer, eşi ve 2 kişi hayatını kaybetti
banner230

İstanbul istikametine gitmekte olan 06 CD 7507 yeşil plakalı fahri konsolos aracı, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp sinyalizasyon direğinin ayağına çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi de müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Araçta Halil ve Fatma Uluer ile Mehmet ve Ayşe Demirhan'ın bulunduğu öğrenildi.

Allah Rahmet Eylesin.
Elim kazada hayatlarını kaybeden Uluer ve Demirkan Çiftine Allah’tan Rahmet Kederli ailesine ve sevenlerine Başsağlığı dileriz.

 

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@