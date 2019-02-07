Fatma Betül Sayan Kaya Nevşehir'de

Nevşehir'de çeşitli temaslarda bulunmak üzere ilk olarak Avanos ilçesine gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, burada AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, Eşi Melek Arı, Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, İl Teşkilat Başkanı Serhat Sonugelen, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, AK Parti Avanos İlçe Başkanı Ahmet Fatih Kesal ve Avanos Belediye Başkan Adayı Şaban Topuz tarafından karşılandı.

Daha sonra Nevşehir ziyareti öncesinde yemeğe geçen Kaya'ya eşlik eden AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı yaptığı açıklamada; " Teşkilatlarımız, milletvekillerimiz ve belediye başkan adaylarımızla beraber AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve 65. hükümet dönemi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı çok kıymetli Dr. Fatma Betül Sayan Kaya Hanımefendiyi Nevşehir'imizde ağırlamak bizim için büyük şeref. Marka şehir olma yolunda başta kadın ve kadın istihdamı olmak üzere kendisiyle projelerimizi konuştuk" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayın Kaya'nın Avanos ilçesinden sonra ziyaretleri kapsamında Nevşehir Şehit Aileleri ve Gazileri derneği, KADEM, Birlik Vakfı, TÜGVA Nevşehir İl Temsilciliği'ni de ziyaret edeceği belirtildi. Kaya'nın ayrıca AK Parti Nevşehir İl Başkanlığında, partililerle düzenlenecek değerlendirme toplantısına katılacağı ifade edildi.