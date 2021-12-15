Ev ekonomilerine katkı için stant açacaklar

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Şehit Muhammed Can Biçici Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce Güzelyurt mahallesinde açılan kursa 15 kadın kursiyer katıldı. Kursiyerlerin ürettikleri el işi, göz nuru ürünler 29 -31 Aralık tarihleri arasında Forum Kapadokya AVM'de açılacak olan stantta hem sergilenecek hem de satışa sunulacak.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fedakar Koçak'ın da bizzat stant hazırlıklarını yerinde gördüğü çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan8 Kurs Öğretmeni İlknur Sıcakyüz, el sanatları kursunda elde edilen dekoratif el işi ürünlerinin yanı sıra hasır örgü sepet, kokulu taş ürünleri ile ahşap süsleme ürünlerinin açılacak olan stantta beğeniye ve satışa sunulacağını belirtti.