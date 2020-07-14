Esnaflardan Belediye Başkanı Arı’ya Teşekkür

Belediye Başkanı Rasim Arı, NESOB Başkanı Mehmet Pınarbaşı’nı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut’un da yer aldığı ziyarette Pınarbaşı’na Nevşehir Belediyesi’nin çeşitli projelerine ilişkin bilgiler vererek istişarelerde bulunan Arı, Nevşehir Belediyesi olarak şehrin can damarı olan esnaflara çok büyük önem verdiklerini kaydetti.

Göreve gelmesinin ardından Nevşehir Belediyesi bünyesinde bir de Esnaf Birimi oluşturduklarını hatırlatan Arı,” Benim için esnafın ayrı bir yeri vardır. Esnaf, şehrin hayatıdır, kalbidir, bizim geleneğimizde çok farklı bir yere sahiptir. Bu şehrin gelişmesi ve kalkınması için çok önemlisiniz. Esnaf iyi olursa şehir de iyi olur.” dedi.

Pınarbaşı’da Nevşehir Belediyesi’nin özellikle son dönemde gerçekleştirdiği üstyapı çalışmaları ile birlikte esnafların yoğun olarak bulunduğu birçok caddenin cazibesini arttırdığına vurgu yaparak esnaflara verdiği desteklerden dolayı Arı’ya teşekkür etti.

Pınarbaşı daha sonra Arı’ya bakır işlemeli portre bir tablo hediye etti.