Esnaflara Ücretsiz Olarak E-Ticaret Eğitimi Verilecek

Açıklamasında PINARBAŞI; "Ülkemizde e-ticaretin, esnaf ve sanatkarlar için bilinirliğinin düşük olması, bu alandaki girişimci sayısının azlığı ve bu alanın henüz gelişim aşamasında olması hususları birlikte düşünüldüğünde, esnaf ve sanatkarlarımızın teknoloji kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi ve e-ticarete özendirilmesi için çeşitli destek mekanizmalarıyla güçlendirilmesi gerektiği Bakanlığımızca değerlendirilmektedir. Bu kapsamda esnaflarımızın ve küçük işletmelerimizin e-ticaret işlem hacmindeki payının artırılmasını teminen Birliğimiz, PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğümüzle ortaklaşa 05 Kasım 2018 Pazartesi günü Saat: 13.30' da Birlik Konferans Salonunda E-Ticaret eğitimi düzenlenecektir. " dedi.