Esnaf sanatkarlar odasının modern hizmet binasının açılışı yapıldı

NEVŞEHİR(MHA) Vali Becel'in yanı sıra Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, Esnaf Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ergin, Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, Karoserciler ve Marangozlar Odası Başkanı Ramazan Vedat Korkmaz, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici'de söz konusu açılışa katılan isimler arasındaydı.

Kurdela kesimiyle açılışı yapılan Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığının yeni modern binasını gezen Vali Becel, esnaf sanatkar camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Oda Başkanı Mehmet Ergin, ziyaretinden dolayı başta Vali İnci Sezer Becel ve tüm katılımcılara teşekkür etti.