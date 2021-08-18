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Esnaf sanatkara 7.5 ayda 66 Milyon TL kredi
Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi dar gününde esnaf ve sanatkarın umudu olmayı sürdürüyor.
Nevşehir 18.08.2021, 08:19
Korkutmaz, "Tüm dünyanın olduğu gibi Ülkemizin de sıkıntılı bir süreçten geçtiği bu günlerde esnaf ve sanatkarımıza kredi imkanı tanımayı sürdürüyoruz. 2021 yılı başından bu yana geçen 7.5 aylık süreçte 515 esnaf sanatkarımıza 66 Milyon TL kredi imkanı tanıdık. Plasman konusunda da çok şükür bir sıkıntımız yok" dedi.