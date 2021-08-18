Esnaf sanatkara 7.5 ayda 66 Milyon TL kredi

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Korkutmaz, 2021 yılı başından bu yana 515 esnaf ve sanatkara 66 Milyon TL kredi imkanı tanındığını belirtti.

Korkutmaz, "Tüm dünyanın olduğu gibi Ülkemizin de sıkıntılı bir süreçten geçtiği bu günlerde esnaf ve sanatkarımıza kredi imkanı tanımayı sürdürüyoruz. 2021 yılı başından bu yana geçen 7.5 aylık süreçte 515 esnaf sanatkarımıza 66 Milyon TL kredi imkanı tanıdık. Plasman konusunda da çok şükür bir sıkıntımız yok" dedi.