Esnaf odaları başkanları istişare toplantısında bir araya geldi

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı, Bendevi Palandöken toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, birlik yönetim kurulu üyeleri ile esnaf odalarının başkanları katılarak gerek birlik başkanlığının gerekse esnaf odalarının sorunlarını ele aldılar.

2019 yılında Birlik Başkanlığının ve esnaf odalarının faaliyetlerinin de değerlendirildiği toplantıda birlik başkanlığının hemen yanında inşa edilen işyerlerinin son durumu da ele alındı.

Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, birlik beraberlik vurgusu yaparken, toplantıya katılan tüm oda başkanlarına ve birlik yönetimine teşekkür etti.