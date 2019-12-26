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Esnaf odaları başkanları istişare toplantısında bir araya geldi
Nevşehir esnaf ve sanatkarlar odaları birlik başkanlığında düzenlenen istişare toplantısına Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı’nın yanı sıra 24 odanın başkanı ve bazı odaların yöneticileri katıldı.
Nevşehir 26.12.2019, 10:24
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NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı, Bendevi Palandöken toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, birlik yönetim kurulu üyeleri ile esnaf odalarının başkanları katılarak gerek birlik başkanlığının gerekse esnaf odalarının sorunlarını ele aldılar.
Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, birlik beraberlik vurgusu yaparken, toplantıya katılan tüm oda başkanlarına ve birlik yönetimine teşekkür etti.
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