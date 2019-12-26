Son Dakika

Esnaf odaları başkanları istişare toplantısında bir araya geldi

Nevşehir esnaf ve sanatkarlar odaları birlik başkanlığında düzenlenen istişare toplantısına Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı’nın yanı sıra 24 odanın başkanı ve bazı odaların yöneticileri katıldı.

Nevşehir 26.12.2019, 10:24
11
Esnaf odaları başkanları istişare toplantısında bir araya geldi
banner230

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı, Bendevi Palandöken toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, birlik yönetim kurulu üyeleri ile esnaf odalarının başkanları katılarak gerek birlik başkanlığının gerekse esnaf odalarının sorunlarını ele aldılar.

2019 yılında Birlik Başkanlığının ve esnaf odalarının faaliyetlerinin de değerlendirildiği toplantıda birlik başkanlığının hemen yanında inşa edilen işyerlerinin son durumu da ele alındı.

Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, birlik beraberlik vurgusu yaparken, toplantıya katılan tüm oda başkanlarına ve birlik yönetimine teşekkür etti.

Yorumlar (0)
banner287
banner269
hafif yağmur
Namaz Vakti 26 Aralık 2019
İmsak 06:22
Güneş 07:51
Öğle 12:47
İkindi 15:12
Akşam 17:33
Yatsı 18:56

Gelişmelerden Haberdar Olun

@