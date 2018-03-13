Eskrim Türkiye Şampiyonası Nevşehirde

Mart tarihlerinde saat 08:30 da Avanosta yapılacak teknik toplantı sonrası Eskrim Türkiye Şampiyonası Müsabakaları 34 İlden ( Adana , Antalya , Kırşehir , Konya , Mersin , Kırıkkale , Adıyaman , Afyon , Ankara , Bolu , Bursa , Denizli , Çanakkale , Erzurum , İstanbul , İzmir , Kahramanmaraş, Kocaeli, Malatya , Sakarya , Samsun ,Sivas ,Trabzon , Zonguldak , Muğla , Düzce ,Muş , Balıkesir, Eskişehir , Ardahan ,Tokat , Van ,Kastamonu ,Manisa) yaklaşık 687 sporcunun katılımı ile Yıldızlar ve Gençler Kız-Erkek kategorilerinde Okul Sporları Eskrim Türkiye Şampiyonası müsabakaları 4 gün sürecektir.