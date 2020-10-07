Eski kız arkadaşını bıçakla tehdit eden şüpheli tutuklandı

Nevşehir’de eski kız arkadaşını bıçakla tehdit eden şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Esentepe Mahallesinde bulunan bir kadın eski erkek arkadaşı F.Ç.’nin uzaklaştırma kararı olduğu halde kendi rızası dışında evine girerek kapıyı kilitlediğini ve kendisini bıçakla tehdit ettiği yönünde şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından şüpheli F.Ç. eski kız arkadaşının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ç. cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, hakaret suçlarından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.