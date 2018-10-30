Eski danışmanlar başkan adaylığı için harıl harıl çalışıyor

NEVŞEHİR(MHA) AK Parti Nevşehir eski Milletvekillerinden Murat Göktürk’ün danışmanı ve aynı zamanda kardeşi Ferhat Göktürk, AK Partiden Ürgüp belediye başkanlığı adaylığı için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan yine AK Parti Nevşehir eski Milletvekillerinden Ebubekir Gizligider’in iki dönem danışmanlığını yapan ve daha öncesinde de AK Parti gençlik kolları başkanlığı ile Nevşehir kamuoyunun tanıdığı isimlerden olan Yasin Güneş ise Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar belde belediye başkanlığı için çalışmalarını devam ettiriyor.

Her iki isminde yıllarca Ankara ve Nevşehir bürokrasisine, siyasetine olan yakınlığı nedeniyle genç yaşlarına rağmen büyük bir tecrübe sahibi olmaları aday gösterilmelerinde büyük bir etken olacak.