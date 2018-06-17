Ertaş, Babalar Gününü Kutladı

Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü ile ilgili mesaj yayımlayan IYI Parti 1. Sıra Milletvekili Adayı Musa Ertaş Annelerimiz gibi babalarımızın da hakkını ne yapsak ödeyemeyiz” dedi.

Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü, bu yıl Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününe denk geliyor. 17 Haziran Pazar günü kutlanacak olan Babalar Günü ile ilgili mesaj yayımlayan Ertaş “Babalar karşılıksız sevgi ve fedakarlığın birer simgesidir. Bütün babaların gününü kutluyorum. Evdeki huzurun en önemli faktörü olan babalar ailenin temel taşıdır. Babalar karşılıksız sevgi ve fedakarlığın birer simgesidir. Bir baba, kendi mutluluğundan çok, çocuklarının mutluluğu ile mutlu olur. Annelerimiz gibi babalarımızın da hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen babalarımıza sevgimizi bir gün değil her gün göstermeliyiz. Bu vesilesiyle babalarımızın ve baba adaylarının bu özel gününü yürekten kutluyorum” diye konuştu.