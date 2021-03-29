Erdoğan Korkutmaz Nevşehir Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi’ne başkan adaylığını açıkladı

Pandemi nedeni ile bugüne kadar yapılamayan Nevşehir Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanlığı seçimlerinin Ramazan Bayramı’ndan sonraki hafta yapılması bekleniyor.

Seçimler için Nevşehir’in sevilen isimlerinden camcı Erdoğan Korkutmaz adaylığını açıkladı.

Korkutmaz’ın adaylığı esnaflar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Nevşehir esnafının kredi sorunlarını kendisi de bir esnaf olduğu için çok iyi bilen Korkutmaz, kooperatif başkanlığına adaylığını resmen açıklayarak çalışmalara başladı.

Korkutmaz, “Ortağımız olan esnaflarımızın kooperatifimizden en iyi şekilde faydalanması konusunda yeni ve dinamik yönetimimizle önemli çalışmalar yapacağız. Kooperatifimizin imkanlarından daha çok kişinin faydalanmasını sağlayacağız. Yaşanan zorlu süreç içerisinde ortaklarımıza yapılacak kredi desteğiyle nefes aldıracak ve güzel günleri hep birlikte karşılayacağız.” dedi.