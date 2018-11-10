Ercan Civelek DERSİAD’taki görevini Av. Mehmet Yücel'e devretti

Devir teslim esnasında yeni şube başkanı olan avukat Mehmet Yücel, Derneğin Kurucu Başkanı olan Ercan Civelek’e DERSİAD’ta yapmış olduğu üstün başarılarından dolayı yönetim kurulu olarak teşekkür etti.

Yücel, “Bundan sonra tüm arkadaşlar olarak biliyoruz ki, Ercan Başkanımız başarılarını Türk Kızılay’ında da devam ettirecektir. Devletimizin güzide kuruluşu olan Türk Kızılay’ı Başkanım Ercan Civelek ile çok daha ilerilere doğru gidecektir” dedi.

Kızılay Nevşehir Şube Başkanlığına geçtiğimiz günlerde atanan Ercan Civelek’te DERSİAD’ın kurulduğu günden bugüne kadar başarılı olmasındaki en büyük katkının Nevşehir AK parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve DERSİAD yönetim kurulunun olduğunu dile getirdi.

Civelek konuşmasında Osmanlı İmparatorluğunun yedi asır dünyanın dört kıtasında adalet hükmetmesinin en büyük sebeplerinden birisinin de, yaygın bir şekilde Vakıf Medeniyetlerinin olduğunu ifade ederken, “Nevşehir’deki sivil toplum kuruluşlarının başarılı bir şekilde hizmet etmesinde ve yaygınlaşmasında AK Parti Milletvekilimiz Mustafa Açıkgöz’ün emeği çok büyük. Yeni görevinde DERSİAD Şube başkanı Av. Mehmet Yücel’e bundan sonraki dernek çalışmalarında başarılar dilerim” diye konuştu.