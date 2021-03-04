"Erbakan üzerinden kimse Saadet Partisine ayar vermeye kalkmasın"

NEVŞEHİR(MHA) Kadın Kolları Başkanı ve beraberindeki bayanların da destek verdiği basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Ali Doğan Simit, "54. Hükümetin efsane Başbakanı, Asrın Lideri, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ahirete intikalinin 10. yılında onu rahmetle, minnetle anıyoruz. Erbakan Hocamızı bundan 10 yıl önce Rahmatı Rahmana uğurladık. 10 Yıldır parti olarak bu etkinliklerle onu anlamaya çalıştık. Dürüstlük ve nezaketini, ahlak anlayışını anlamaya çalıştık. Yaşanabilir bir Türkiye idealini anlamaya çalışıyoruz. Tüketen toplum değil üreten bir toplum olmayı anlıyoruz bu sözüyle. Saadet Partimizin çizgisi ve yolu Erbakan yolu ve çizgisidir. Siyasetin algılarla yapılmadığı bir ülke demektir. Kutuplaşan değil kucaklaşan bir Türkiye anlıyoruz. Milletin başına gardiyan değil, yemeyen, yedirmeyen bir ülke anlıyoruz. İthalat yapan değil, ihracat yapan bir ülke anlıyoruz. Erbakan çizgisi üzerinden kimse Saadet Partisine ayar vermeye kalkmasın. Veremeyecekte. Erbakan son nefesine kadar tüm insanlığın saadet ve selameti için çalışmış ve bu nedenle hep önü kesilmiştir. Ama o ideallerinden, aşkından, yolundan hiç bir şey kaybetmeden yoluna devam etmiştir" ifadelerinde bulundu.