Emniyet Müdürü Artunay, Okullarda Alınan Güvenlik Tedbirlerini İnceledi

İlimizde 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması ile Nevşehir İl Emniyet Müdürümüz Mehmet ARTUNAY geleceğin teminatı öğrencilerimizin huzur içerisinde öğrenimlerini görmesi amacı Müdürlüğümüzce Okullarda alınan emniyet tedbirlerini yerinde inceledi.

Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Nevşehir Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Nevşehir / Merkez - Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek alınan emniyet tedbirlerini inceledi.

Okul Müdürü Fatma GÜNEŞ’ide ziyaret eden Emniyet Müdürümüz yeni Eğitim ve Öğretim yılının hayırlı olmasını temennisinde bulunarak Öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diledi.

‪Geleceğimizin teminatı öğrencilerimize ve değerli öğretmenlerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileriz.

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2019, 12:52