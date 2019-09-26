Emniyet Müdürlüğü Ekipleri Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor

Şüpheli (2) şahıs Alacaşar yolu üzerinde 50 plakalı araç tespit edilmiş araç uyarılara rağmen durmayarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde kaçmış takip sonucu tekerleri patlayan araç toprak tarlada kaçamayarak durmuş araçta bulunan 1978 doğumlu H.P. ve 1990 doğumlu H.S. isimli şahıslar Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ve emirleri doğrultusunda yakalanarak gözaltına alınmış,

Araçta yapılan aramada, aracın sağ ön lastiğinin yanında şeffaf renkli poşet görülmüş, bulunduğu yerden alınan şeffaf poşet incelendiğinde 95,84 gr Metamfetamin ve , 1 adet sigara paketi içinde 4 adet tütünle karışık sigara şekline getirilmiş 4,78 gr. Bonzai ele geçirilmiştir.

Şahıslar talimat gereği haklarında Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmişlerdir.