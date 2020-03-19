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Ekmek ve pide fırınları haftada bir kez dezenfekte edilecek

NEVŞEHİR’DE YENİ TİP KORONA VİRÜS (KOVİD-19) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA BUNDAN BÖYLE EKMEK VE PİDE ÜRETİMİ YAPILAN FIRINLAR HAFTADA BİR KEZ DEZENFEKTE EDİLECEK. EKMEKLER, BAKKAL VE FIRINLARDA ALICILARIN EL DEĞMESİNİ ENGELLEYECEK ŞEKİLDE DOLAPTA VE TEZGAHTA MUHAFAZA EDİLECEK VE VATANDAŞLAR İÇİN İŞLETMELER TEK KULLANIMLIK ŞEFFAF ELDİVEN BULUNDURACAK.

Nevşehir 19.03.2020, 10:11
Ekmek ve pide fırınları haftada bir kez dezenfekte edilecek
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Nevşehir’de yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bundan böyle ekmek ve pide üretimi yapılan fırınlar haftada bir kez dezenfekte edilecek. Ekmekler, bakkal ve fırınlarda alıcıların el değmesini engelleyecek şekilde dolapta ve tezgahta muhafaza edilecek ve vatandaşlar için işletmeler tek kullanımlık şeffaf eldiven bulunduracak.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, ekmek üretiminin ve satışının gerçekleştirildiği fırın, bakkal ve marketlerde uyulması gereken ilave kuralların belirlenmesine ilişkin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nde bir toplantı gerçekleştirildi. Nevşehir Belediyesi, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Fırıncılar ve Unlu Mamuller Perakende Satıcıları Esnaf Odası yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda bir dizi kararlar alındı. Buna göre, il merkezinde ekmek ve pide üretiminin gerçekleştirildiği fırınlar haftada bir kez dezenfekte edilecek ve buralarda ekmek ve pide satışı yapan çalışanlar koruyucu eldiven takacak.

Ekmek ve pide satışının yapıldığı bakkal ve marketlerde ise; ekmek ve pidenin alıcının el değmesini engelleyecek şekilde ekmek dolabında veya tezgahında muhafaza edilmesi ve satıcı kontrolünde satılması sağlanacak. Ayrıca ekmek ve pide satışının yapıldığı bakkal ve marketlerdeki ekmek dolaplarında bunla ilgili uyarı yazıları asılarak vatandaşlar için tek kullanımlık eldiven bulundurulacak. Ekmek hijyen tedbirleri komisyon kararları ile ilgili olarak Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri periyodik olarak denetimlerini sürdürecek.

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