Ekmek ve Gıda Satışı Yapılan İşletmelerde Eldiven Takılması Önerisi

Koronavirüsüne karşı vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi, salgın hastalıklara karşı alınması gereken tedbirler konusunda da hem esnafları hem de vatandaşları uyardı.

Oluşturulan özel bir ekip vasıtasıyla, toplu taşıma araçları, otobüs durakları, AVM’ler, okullar, kamu binaları gibi birçok alanda yürütülen temizlik ve dezenfekte çalışmalarının tek başına yeterli olmayacağını kaydeden yetkililer, hem vatandaşların hem de gıda işletmelerinin hijyen konusunda son derece dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Özellikle ekmek, pide ve simit gibi unlu mamullerin satışının gerçekleştirildiği fırın, bakkal, ekmek büfesi ve marketlerde satıcıların mutlak suretle eldiven takmaları gerektiğini kaydeden yetkililer, ekmek ve unlu mamullerin, satış yerlerinde alıcının el değmesini engelleyecek şekilde ekmek dolabında veya tezgahında muhafaza edilmesi ve satıcı kontrolünde satılması gerektiğini hatırlattı.