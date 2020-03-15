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Ekmek ve Gıda Satışı Yapılan İşletmelerde Eldiven Takılması Önerisi
Nevşehir Belediyesi yetkilileri, kent merkezinde ekmek ve unlu mamuller ile gıda satışının yapıldığı fırın, market ve bakkallarda satıcıları eldiven takmaları konusunda uyardı.
Nevşehir 15.03.2020, 18:09
Koronavirüsüne karşı vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi, salgın hastalıklara karşı alınması gereken tedbirler konusunda da hem esnafları hem de vatandaşları uyardı.
Özellikle ekmek, pide ve simit gibi unlu mamullerin satışının gerçekleştirildiği fırın, bakkal, ekmek büfesi ve marketlerde satıcıların mutlak suretle eldiven takmaları gerektiğini kaydeden yetkililer, ekmek ve unlu mamullerin, satış yerlerinde alıcının el değmesini engelleyecek şekilde ekmek dolabında veya tezgahında muhafaza edilmesi ve satıcı kontrolünde satılması gerektiğini hatırlattı.