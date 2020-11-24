Ekici’den Öğretmenler Günü mesajı

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Ekici, “Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz; ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ sözüne hayat veren kadim medeniyetimizin önemli bir temsilcisidir.

Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan dünyanın en kutsal ve en saygın mesleğidir. Bu onurlu mesleğin malzemesi insandır. Bulunduğu her ortamda mum misali kendi yanarak etrafını aydınlatan öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi, çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre, milli ve manevi değerlerimizi benimseyerek özümsemiş bir şekilde yetiştiren kutlu görevin yılmaz temsilcileridir. Çocuklarımızı kendi çocukları gibi gören ve onların topluma faydalı birer birey olarak yetişmesi için ellerinden geleni yapan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, görevleri başında şehit olan ve vefat eden tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.