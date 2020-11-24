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Ekici’den Öğretmenler Günü mesajı
Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici, Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Geleceğimiz olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum.” dedi.
Nevşehir 24.11.2020, 13:20
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Ekici, “Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz; ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ sözüne hayat veren kadim medeniyetimizin önemli bir temsilcisidir.