Ek Yerleştirme ile 257 Öğrenci Daha NEVÜ’lü Oldu

Üniversite hayali kuran öğrenci adaylarının geleceğini belirleyen 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih ve kayıt döneminde 4601 öğrenci, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’yü tercih ederek kaydını yaptırmıştı.

ÖSYM’nin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı boş kontenjanlar için açıkladığı ek yerleştirme tercih ve kayıt dönemi de sona erdi. Buna göre 257 öğrenci daha NEVÜ’yü tercih ederek kaydını yaptırırken, toplam 4858 öğrenci NEVÜ ailesine katılmış oldu.