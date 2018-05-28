Eğlence programı yoğun ilgi görüyor

Testi heykeli yanında Cuma akşamı düzenlenen Ramazan eğlencesi programında, Karagöz – Hacivat gösterisi, Aşuk ile Maşuk, çocuklar için yarışmaların yanı sıra, yüz boyama ve palyaço etkinlikleri yapıldı.

Etkinlik süresince Belediye ekipleri tarafından seyyar araç ile vatandaşlara limonata ikramı yapıldı.

Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce’de etkinliğe katılarak vatandaşlarla sohbet etti. Ramazan ayının huzur ve bereket dolu geçmesini dileyen başkan, çocukların Ramazan ayını her zaman bir bayram havasında yaşamaları ve kültürel mirasımızın yeni nesillere aktarılması adına etkinliğin Ramazan süresince her Cuma akşamı gerçekleştirildiği kaydetti.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)