Eğitimin Doğa’sında Muhteşem 23 Nisan Programı

Nevşehir Doğa Koleji Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul öğretmenleri ve öğrencileri tarafından düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

23 Nisan 1920 tarihinde Dünya’da bir ilki gerçekleştirerek bir bayramı çocuklara adayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgi ve saygılarını hazırladıkları programlarla sahneleyen Nevşehir Doğa Koleji öğrencileri, izleyicilerden tam not aldı. Gösteriler izleyicilerin yoğun beğenisini kazanırken oyunlar sonrası perde her defasında alkışlarla kapandı.

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademesi öğrencilerinin sahnelediği gösterilerdeki başarıları; alışılagelen ezberci eğitimin değil yaşayarak öğrenmenin çocuklarımızın üzerindeki etkisinin ne kadar olumlu olduğunun kanıtıydı.

Minik yüreklerindeki kocaman Cumhuriyet ve Atatürk sevgisini büyük bir başarı ile sahneye koyan tüm öğrencilerimizi ve onlara bu çalışmalarında yardımcı olan öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz.

Başarı = Doğa