Eğitimin Doğa’sı Lale Anaokuluna Kapılarını Açtı

Hami projesi kapsamında daha önce de birlikte çalışmalar yapan Nevşehir Doğa Koleji ve Nevşehir Lale Anaokulu, bu sefer de Lale Anaokulu minik öğrencilerinin mezuniyet programı için birlikte hareket ettiler.

Nevşehir Doğa Koleji Hacı Abdullah Uluer Konferans Salonunu Lale Anaokulunun mezuniyet programı için tahsis eden Nevşehir Doğa Koleji Lise Müdürü Nurettin Ateş, programın açılış konuşmasında: ‘’Nevşehir Doğa Koleji Nevşehir’in okuludur, kapımız herkese açıktır ve dileyen tüm okullarla bu tür ortak çalışmalar yapabiliriz.’’ dedi.

Açılış konuşmasının ardından minik öğrencilerin sergiledikleri gösteriler izleyicilerin beğenisini aldı.

Program sonunda düzenlenen kep atma töreninin ardından öğrencilerin gelişiminde emeği geçen öğretmenlerine çiçek takdim edildi.